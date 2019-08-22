韓國女星具惠善和小2歲安宰賢最近鬧婚變，而他倆2017年曾攜手上節目《新婚日記》，有網友翻出當時節目作家（似編導）受訪新聞，發現工作人員承認安宰賢鏡頭裡跟鏡頭外其實是兩個人，「會犯和普通丈夫一樣的錯，說不該說的話」，令剪輯師有點困擾，製作單位中的年輕人看過未剪輯素材後，還紛紛表示「我不會結婚」，引發網友熱議。

具惠善和安宰賢結婚3年，最近爆出疑因男方變心，婚姻亮起紅燈，昨(21日)具惠善再投震撼彈，吐露安宰賢因嫌棄她不夠性感才決心離婚，安宰賢過去在節目中塑造的「愛妻人設」也在一夕之間全毀，而兩年前他們所參與的《新婚日記》作家金大周受訪內容似乎早就預言一切。

金大周當時表示，安宰賢透過《新西遊記》給人浪漫印象，「實際上卻有很大不同，看起來那麼甜蜜，似乎什麼都願意為太太做的安宰賢，真實狀況其實只是跟我們一樣的平凡老公，具惠善應該很辛苦，安宰賢會犯和普通丈夫一樣的錯，說不該說的話」。

金大周更說，在後製時看到安宰賢的片段，自己覺得很鬱悶，並產生了「重要的不是驚喜，而是要將故事好好剪出的想法」，製作單位的年輕人看過安宰賢未剪輯前的影片紛紛產生了恐婚的想法，而劇組裡的已婚人士則說：「這才是現實生活」。

而當時具惠善曾受訪坦言其實不想上節目，「但老公一直說服我，說這節目會成為我們的回憶，我回說我們的生活被記錄下來感覺很丟臉」，因安宰賢不斷要求，具惠善才點頭答應錄影。網友見此表示：「真的為了收視什麼都剪得出來」、「節目是安宰賢自己強烈要求拍的，結果得靠剪輯才能剪出愛妻人設」、「說實話我已經不那麼相信愛情了」、「所以是編導都看不下去了？」

(中時電子報)