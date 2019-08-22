美國總統川普宣稱有意購買格陵蘭引起軒然大波，不僅遭官方拒絕，甚至引起多名丹麥政要嘲諷，引起川普不滿，先前不但取消訪問丹麥，先更嗆他們「不能這樣和美國說話」，直言這是在羞辱美國。

格陵蘭是丹麥的海外自治屬地，蘊藏豐富的自然資源，設有美國空軍基地。據路透社報導，房地產起家的川普近日多次公開暗示美國有意買下格陵蘭，令歐洲與美國民眾感到意外。不過，川普此舉引起多位丹麥政要嘲諷，如前丹麥總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）稱這是「愚人節笑話」，現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）更說這想法很「荒唐」，但這番回應惹毛了川普。

川普21日表示，他不是第一個提出買下格陵蘭的美國總統。川普強調，買格陵蘭只是一個主意、一個構想，「但我覺得他們說這個想法很『荒唐』時，而且是以非常沒有禮貌、諷刺的口吻說時，我會說『我們下次再訪問』」。

川普表示，丹麥總理的發言很沒有禮貌。並覺得這樣的回應不是很得體。川普說他認為丹麥總理只要說「不，我們沒興趣就好了」，而「她不是在跟我說話，是在向美國發言。你不能這樣跟美國說話，至少在我執政時不能這樣」。

另外，對於川普取消訪問丹麥以表達不滿，佛瑞德里克森說，美國還是丹麥最密切的盟國之一，兩國關係不會受川普取消訪問影響，無論是在商業合作或在外交與安全政策上。

不過川普取消訪問仍引起丹麥反對黨不滿，他們譴責並嘲笑川普的決定。前丹麥總理施密特（Helle Thorning Schmidt）發文說：「所以，（川普）因為丹麥沒興趣討論出售格陵蘭而取消丹麥訪問？這是哪門子的笑話，根本是在侮辱格陵蘭與丹麥人。」

(中時電子報)