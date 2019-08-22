中美關係緊張之際，英媒報導，大批中國留學生棄美選擇英國。據英國官方數據，2018年赴英國學習的中國留學生人數比上一年漲了30％，2019年秋季中國留學生人數還將創下新高。

英國廣播公司（BBC）報導，2019年共有近2萬中國留學生申請赴英國留學就讀，比2018年多出近5千人。其中，有大約7,740名中國留學生決定赴英國就讀，比去年增加近2千人。而同10年前相比，人數幾乎成長一倍。

2017至2018年度，共有高達36萬中國留學生在美國求學。但在中美貿易戰的背景下，2019年預計人數將有所下降。 報導指，中國留學生青睞英國的另外一些原因包括近期英鎊疲軟，讓赴英人士受益。同時，英國許多研究生課程設置為一年，既省錢又省時，比去美國划算。

目前，中國已經是英國海外學生群體中的最大生源。對英國來說，中國留學生為英國大學帶來了非常可觀的收入。作為國際學生，中國留學生所支付的學費要比英國和歐盟本地學生高出許多。

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