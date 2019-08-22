「臺灣第一家」塩酥雞賣毒椒鹽 負責人判刑定讞要入獄

林偉信／台北報導

臺灣鹽酥雞創辦人陳廷智的「臺灣第一家公司」由兒女陳星佑、陳鏡如接手後，將非供食用的碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉等產品中出售，最高法院維持原判決，痛斥2人販售金額逾億元且犯罪近2年，犯後又沒有悔意，判刑2年半及2年定讞、須入獄。

陳廷智是官方認證的鹽酥雞發明者，他早年靠擺攤賣炸雞暴紅，開設「臺灣第一家」公司專賣調味料，下游廠商只要購買其調味料，就可掛「台灣第一家塩酥雞」招牌，兒子陳星佑及的女兒陳鏡如接手後分別擔任公司總經理、副總經理。

判決指出，陳星佑及陳鏡如從2013年起以低價購買非食品用的碳酸鎂，指示不知情的員工加入椒鹽粉及胡椒粉等16項食品後，販賣給不知情的下游廠商，2015年新聞媒體大幅報導胡椒粉加工業碳酸鎂後，他們才改購買食品用的碳酸鎂使用。

高院認為，陳星佑及陳鏡如為求順利銷售獲利，販賣添加工業用碳酸鎂的胡椒粉等產品，犯罪時間近2年，且總銷售額高達1億1595萬5096元，2人犯後沒有悔意，依違反食安法加重改判刑2年6月、2年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )