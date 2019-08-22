台南市山上區區公所號召8名大學生返鄉，利用舊公所會議室的閒置空間，打造出「山上願景館」，透過平面、影像的方式，呈現這山上區兩年來的社造成果。（劉秀芬攝）

台南市山上區區公所號召8名大學生返鄉，利用舊公所會議室的閒置空間，打造出「山上願景館」，透過平面、影像的方式，呈現這山上區兩年來的社造成果。（劉秀芬攝）

台南市山上區區公所號召8名大學生返鄉，利用舊公所會議室的閒置空間，打造出「山上願景館」，透過平面、影像的方式，呈現這山上區兩年來的社造成果。（劉秀芬攝）

台南市山上區區公所號召8名大學生返鄉，利用舊公所會議室的閒置空間，打造出「山上願景館」，透過平面、影像的方式，呈現這山上區兩年來的社造成果。（劉秀芬攝）

台南市山上區區公所號召8名大學生返鄉，利用舊公所會議室的閒置空間，打造出「山上願景館」，透過平面、影像的方式，呈現這山上區兩年來的社造成果。（劉秀芬攝）

響應地方創生理念，台南市山上區區公所今年申請市政府文化局社區營造計畫，號召8名來自山上區及附近區域大學生返鄉，暑假兩個月期間與社區耆老及青年農民交流討論下，利用舊公所會議室的閒置空間，打造出「山上願景館」，展現山上社造成果，22日上午舉辦開幕儀式。

山上區公所所長余基吉表示，這些大專生報到時曾問他，社區營造計畫要做些什麼事，余基吉鼓勵他們自由發想，因此學生們到社區拜訪耆老、訪問青農，將他們在社區看到、體會到的，呈現在願景館。

參加此次計畫的學生包括崑山科大公廣系張恩誌、東海大學國際經營與貿易學系葉子榮、台東大學英美語文學系朱惠鄉、實踐大學應用英語學系傅珮如、長榮大學心理系蕭瑜倫、靜宜大學企業管理學系許尹瑄、聯合大學文化創意與數位行銷學系翁維嬭及梁珍菱。

來自不同專業背景的學生，以多元角度探索山上區未來發展性，有學生以山上區傳統的古厝為背景，並利用山上主要的農特產木瓜園的網子作為遮罩，區隔出的視聽區域，讓人有置身於木瓜園感受。

館內靜態擺設包括南洲社區的藍染作品、豐德社區的竹鼓、山上社區媽媽的編織包、玉峯社區火龍果茶包等，建立起社區居民的成就感，未來也將讓各社區區民到願景館進行手工藝DIY課程。

住在後壁的蕭瑜倫同學說，計畫期間不管大太陽或下雨天，他每天騎車1個多小時到山上，但他從不覺得辛苦，「過去從未接觸過社區營造，透過這次的計畫，才發現社區營造是一件這麼有趣且有意義的事情，未來有機會想進入社區工作。」

余基吉表示，很高興有年輕人願意參予社區貼近土地，顯示青年們對於生活周遭環境中的人事物都相當關心，也願意透過自身的想法及力量，讓這一片土地變得更好，相信這是一個很好的開始。今年10月山上水道花園博物館即將開幕，可以預期未來大量觀光客湧入，這是山上區的新契機。

(中時 )