有自己下廚習慣的人都必須去超市或市場裡去購買食材，日前就有網友在PTT上詢問，全聯和菜市場，究竟要去哪裡才經濟又實惠。引來眾多網友分享採買經驗，大部分網友都推崇菜市場，認為「較新鮮、較便宜」。

網友認為，「市場真的比較划算而且新鮮，全聯就只是方便而已」。（圖／ PTT）

絕大部分網友對菜市場評價很高，並指出專業見解，「有眼光、會挑就去菜市場；懶人就去全聯」、「菜市場買的是人情味，店家會多送東西；全聯就是固定價、無含扣」、「可以自己挑選每個部位都看的到；超市的都包裝好 有些部位被遮住 」、「菜市場比較新鮮，但品質好就不一定便宜」、「討厭全聯肉類的保麗龍包裝」、「菜全聯貴，肉全聯便宜，新鮮度菜市場大勝」、「海鮮一定要市場買」、「菜市場菜價幾乎是全聯半價」、「怕熱去全聯；早起去菜市場」、「市場買賣還可以零垃圾，超市都超多包裝垃圾」、「菜市場可以買自己想買的量」、「有空去菜市場一定在菜市場買齊」、「如果去全聯買生鮮一定要在進貨日買」。

網友表示，在市場比較有人情味、東西也較新鮮、可以享受討價還價的過程，並跟商家建立情誼。肉的話就要看品質，並不一定是市場完勝，但市場買肉可以挑部位；超市都封起來看不到全部；市場可以買自己剛剛好的量且不會製造太多垃圾。

不過也有網友攻擊菜市場環境髒亂、品質良莠不齊；超市則有檢驗認證，至於賣家會多送菜，超市則有集點紅利回饋，且菜市場存在黑心店家，會看年輕人亂喊價，不熟市場的人容易成冤大頭。

便利性來講全聯能的機能性更高且環境舒適。（圖／中時電子報）

其實全聯和市場本身銷售定位就不一樣，也不必戰兩邊好壞，網友分析「菜市場會隨著菜價波動」，所以颱風天後可以去超市。平時買菜去菜市場，「某些攤菜價有價差，快要收攤的時候會俗俗賣」、「市場是重活動跟信任感，全聯是方便有保障」，以便利性來講全聯能的機能性更高且環境舒適；市場就吃重個人經驗。畢竟「傳統市場學問很多的」。

(中時電子報)