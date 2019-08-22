營養師跟小朋友們說明湯圓不能吃太多，以免吃進太多熱量。（邱立雅攝）

聯新醫院小朋友搓湯圓

為引發小朋友學習客語興趣並了解醫學知識，客家事務局和聯新國際醫院於22日共同舉辦「小小好客夏令營」，此次營隊特別結合客家語言文化，規畫了人體器官與疾病、客家美食手做與營養揭密及客語闖關遊戲等活動，讓小朋友更有學習意願與新鮮感。

「小小好客夏令營」首創客家語言文化結合健康、醫療、美食、語言、遊戲，安排了營養師使用客語介紹客家美食及營養分析，醫師使用客語介紹人體器官及功能及使用客語進行闖關遊戲等3大活動，相較於傳統使用教材教學的方式更能激發兒童學習的興趣與動機，學童可將此次參與營隊所學習到關於人體醫學知識、美食營養常識及客語的詞彙應用於日常生活之中，讓客家更貼近生活。

客家局長何明光表示，桃市擁有近85萬客家人口，是客家第一大都，市府積極協助客家文化振興，致力客語向下扎根，持續透過創意、多面向的活動設計，吸引年輕世代的注意，讓客家語言文化得以發揚傳承，這次藉由營隊安排的醫學營養等課程，讓學童了解健康的重要性並學習客語。

(中時 )