中華統一促進黨去年9月30日在台北車站舉行慶祝「歡欣鼓舞慶國慶」集會，由於遊行沒有經過台北市中正一分局核准，統促黨成員李承龍、張馥堂被依違反集會遊行法移送台北地檢署，檢方偵查後，發現警不能證明就是李、張帶頭，且民眾在警方舉牌後散去，於是依罪證不足將2人不起訴處分。

統促黨是於去年9月30日下午在台北車站東3門舉辦「歡欣鼓舞慶國慶」集會，現場還有三太子等陣頭表演，並有現場有五星紅旗與青天白日滿地紅旗出現，代表兩岸一家親的最佳寫照。

不過，這個集會活動沒有被中正一分局核准，當天警方３度舉牌，之後將李承龍、張馥堂依違反集會遊行法移送北檢。

檢方調查，依據警方蒐證畫面，沒有辦法證明李、張2人就是活動的召集及指揮者，同時，在警方第3度舉牌後，民眾就陸續散去離開現場，認為李、張2人違反集會遊行法的事證不明確，依法不起訴處分。

(中時 )