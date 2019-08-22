網友在《Mobile01》論壇PO文。（翻攝《Mobile01》論壇）

許多人買冷氣，會考慮冷度、省電以及噪音大不大，而在國產或進口的品牌中挑選。有網友發文提問「買比較貴的冷氣真的有那個價值嗎？」文章一出，立刻引起鄉民熱議，更意外釣出專業冷氣師傅現身說法，直言「台灣冷氣材料偷工偷很大」。

原PO在《Mobile01》論壇以「買比較貴的冷氣真的有那個價值嗎？」為題，發文表示，「從小冷氣就不是我們小孩該操心的事，反正家人裝了就吹，印象中換過三四台，好像都是國產的，爸媽思考的點就是便宜，但老窗型常讓淺眠的我睡不好，電費帳單來也常被唸冷氣吹太多，直到最近需要自己做主裝冷氣，才發現有很多眉眉角角的事要注意，讓我困惑的是貴的冷氣，尤其日系一線品牌，價格真的能反映出它的價值嗎?」。

文章一出，立刻引發鄉民熱議，紛留言說，「如果沒有價值，它們這些牌子有辦法在台灣生存幾十年嗎？」、「不是說國產或便宜冷氣就不行，但我覺得冷氣是一分錢一分貨，畢竟在品質省電靜音上多少有差異，裝一台好一點的用更久不是很好嗎？」。

還有網友說，「日系一線品牌就大金、日立、國際、三菱，至少以妥善率來講會比國產穩定，如果是想要低噪音的話大金是不錯的選擇」、「有差，尤其頂級差更多，很明顯的差異，常用不建議省這個錢」。

該篇PO文同時意外釣出專家留言，一名自稱是冷氣師傅5年經驗、現自己開公司清洗冷氣的網友說，「以我的經驗來說，買大品牌故障機率低（日立、大金、國際、富士通），不管是大品牌或是沒聽過的小品牌，冷排、塑膠的部分其實差不多，直到我洗到一台大金日本原裝機，不管什麼品牌全都被這台打死，洗過這台我才知道，台灣冷氣材料偷工偷很大，光是這個冷凝器，看到它我就像看到美人一樣，驚為天人」。

他並說，「現在的冷氣不管大小品牌，冷凝器的鋁純度已經沒有很高，所以碰過上千台冷氣的我，對於台灣的冷氣我都沒有信心」。

(中時電子報)