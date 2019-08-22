新竹縣消防局住宅救災 用緩降機救援受困者

新竹縣高樓層住宅逾千棟，為了加強預防及搶救，新竹縣消防局22日在仁發富悅大樓辦理今年度「高樓火災搶救組合演練」，也模擬採用緩降機救援受困者，演習逼真，不僅有幼兒園小朋友實地了解救災狀況，附近住戶也好奇參觀。

新竹縣長楊文科親自坐鎮演練，他表示，新竹縣12層樓以上建築物有1226棟，住戶約4.2萬戶，20層以上有193棟，住戶約1.2萬戶，22日辦理演習，也是基於多一分預防、少一分損傷，請民眾重視防災設備及居住安全意識。

新竹縣消防局長孫福佑表示，此次運用高樓水線部署、入室搶救、雲梯車救援演練外，還有透過空拍機及最新影像傳輸設備，將火場內部第一線救災人員所處環境、制高點畫面回傳，以便監控火場全貌、火勢演變及救災活動進行狀況。

此外，在22日的演練中，消防員強制介入操作緊急升降機，讓救災人員安全快速接近起火樓層下方相對安全樓層，瞬間縮短高不見頂的距離，爭取救災時效及減少體力耗損。另外，新竹縣消防局研發「機動緩降機救援法」，第一大隊大隊長陳俊忠表示，由於雲梯車最高高度僅達15層，為了救援更高樓層的受困者，結合高樓救災器材Door anchor加強固定，並於火災受困戶上樓層架設垂降機，降至沒有火災樓層，使救災更具利器。

新竹縣議員陳凱榮、蔡志環、林禹佑、吳旭智等人均到場觀摩，了解模擬救災情形。

(中時 )