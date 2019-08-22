京站屋莎員工手捲絞肉機 京站：員工無生命危險 15:232019/08/22 中時 石欣蒨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（22日）早京站的屋莎鬆餅屋發生了員工在使用絞肉機備料時，右手掌不慎捲入機器當中，最後連同機器一同送醫，京站表示目前未有生命危險，但因仍在手術進行中，所以暫時詳細狀況還不清楚，同時京站也有發出聲明，表示該員工已到職近2年，相信不是因未了解機器操作而導致意外發生，目前仍在了解事發原因，也會加強工作環境的安全宣導等作業。 (中時 ) #員工 #機器 #生命 #危險 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 智慧製造新革命 聚焦三大發展 04:092019/08/18 產業．科技 《電子零件》台達推全方位機器人解決方案，智能工廠不是夢 16:482019/08/19 財經 台達推全方位機器人解決方案 04:102019/08/21 企業經營 歐迪爾大進化 拚智能製造 04:102019/08/21 產業特刊 駱泰企業 著墨AI應用有成 04:102019/08/21 產業特刊 庫卡拚創新 實現機器人同事目標 04:102019/08/21 產業特刊 勤堃機械手臂 打造智慧工廠 04:102019/08/21 產業特刊 Pilz 服務機器人模組在台亮相 04:102019/08/21 產業特刊 新漢七大展區 勁爆焦點 04:102019/08/21 產業特刊 服務型機器人 成東元新亮點 04:102019/08/22 產業．科技 生活熱門新聞 白鹿侵台機率高 氣象局曝登陸點 - 生活 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 - 生活 一片便宜9元！好市多驚現喪屍潮 這商品搶瘋 - 生活 白鹿結構不對稱 專家曝實際風雨感受 - 生活 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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