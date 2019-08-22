今（22日）早京站的屋莎鬆餅屋發生了員工在使用絞肉機備料時，右手掌不慎捲入機器當中，最後連同機器一同送醫，京站表示目前未有生命危險，但因仍在手術進行中，所以暫時詳細狀況還不清楚，同時京站也有發出聲明，表示該員工已到職近2年，相信不是因未了解機器操作而導致意外發生，目前仍在了解事發原因，也會加強工作環境的安全宣導等作業。

(中時 )