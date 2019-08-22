名嘴謝寒冰昨突在臉書開直播，宣洩近日對韓國瑜的疑惑與不滿，他直指高雄市長韓國瑜最近不知道在幹嘛，並認為「韓繼續這樣下去，就是讓蔡英文繼續統治四年」。謝寒冰稍早再度開直播，他提及他不認為是韓粉，網友稱他「變韓黑」這個想法很離奇。他也認為，韓應專注在大的東西，要回應的是蔡英文、柯文哲這些人，並隨時提出對國家願景看法規劃，這樣選戰才有機會獲勝。

謝寒冰昨開直播談到近兩天的追蹤器事件，他坦言實在很懷疑「有人會去把追蹤器放在引擎蓋內？不怕壞掉？」謝寒冰說他相信國家機器有監控韓國瑜，但誰會放在引擎？他直言韓最近嘴實在太快，做任何事之前應該要謀定而後動，但每一次快嘴講完後，卻都虎頭蛇尾，長期下來真的不知道該怎麼為韓國瑜辯護支持。

謝寒冰今天再度開直播，他首先表示，昨天的直播引發各方回應熱烈，而他認為最好玩的是，「有人覺得我要變韓黑了嗎？」謝寒冰說這想法很離奇，他不認為是韓粉，他說韓有很多東西需要改進，但說他會變韓黑就太誇張。謝寒冰說他昨天會發這段影片是有感而發，他覺得韓整個腳步太亂，他提及昨天高雄也有人跟他聯繫，告訴謝他們目前想要採取的方向以及修正的角度，謝說他也期待能修正角度，趕快抓住整個脈動，能夠一步步走入正軌，這場選戰才有希望。

謝寒冰認為，韓國瑜理應去拜訪國民黨15縣市首長，不可以因為是國民黨縣市長就忽略，並認為他們必須要支持黨的參選人，他認為韓要拜訪並傾聽聲音。他舉例，不可以單方面覺得重啟核四，應該要去傾聽朱立倫、侯友宜的看法，以及新北遇到的困難，要開闊心胸，人家才願意合作。謝寒冰也提及，民進黨、無黨籍執政的縣市都要拜訪，他認為這樣做比一天跑八個宮廟好太多，要真正了解地方、人民需要。謝寒冰也重申，韓要走的路很多，但有一個壞毛病要先處理，什麼事情應謀定而後動，沒有通盤思考不要話到嘴邊就衝出來。很多東西也許本來是有所本，可是若話講太快時機不對，就會破壞很多事情。

謝寒冰說今天再發影片目的很單純，是要告訴大家，不要以為他這樣就會支持郭王柯，這種對他來說是不可能選項。謝寒冰也希望韓要趕快調整腳步，多聽國政顧問團意見，把真正得力的人趕快組成真正競選團隊，不是單純顧問團，各地團隊都要動起來。謝提醒韓，不用在意那些下九流的話，那些都讓發言人回應就好，韓應專注在大的東西，要回應的是蔡英文、柯文哲這些人，並隨時提出對國家願景看法規劃，這樣選戰才有機會獲勝。

(中時電子報)