面對下屆立委選戰，台中市第七選區立委何欣純勤走基層。（馮惠宜攝）

台中市立委第七選區（太平、大里區）拚連任的立委何欣純自許為地方的女兒，最了解地方的需求，任內關心教育、兒少、產業經濟、民生議題，並擔任立法院民進黨黨團幹事長、副書記長，善盡監督改進之責；下屆立委選戰面臨媒體轉戰政壇的莊子富挑戰，她自認是紮根基層的陸軍對上擅長自媒體的空軍，誠惶誠恐。

何欣純曾擔任未合併升格前的台中縣第15、16屆市議員，及大台中直轄市第1市議員，6年前臨危授命披戰袍，當選第8屆立委，3年第9屆立委選戰，她再拿下11萬9098票，高達63.07％的得票率獲得連任。

何欣純擔任立委以來，高度關心教育、兒少、產業經濟、民生議題，尤其近期大家相當重視酒駕與虐童，她也都分別提出相關修法，包括：在「刑法」第286條增訂虐童致死者處無期徒刑或10年以上有期徒刑，致重傷者處5年到12年有期徒刑。在重懲酒駕修法，包括酒駕致死若情節重大或有故意殺人的犯意，最重都可判死刑；酒駕累犯最重可判無期。

在民生經濟方面，她則提出「所得稅法」第17條修正，申報所得稅增加「長照扣除額」12萬，明年起適用，以減輕照顧身心失能者的家庭壓力。且為透過投資抵減帶動中小企業轉型升級，穩定在地就業機會，何欣純也提出「產業創新條例」修法，108～110年投資智慧機械設備可以抵減營所稅。

在爭取地方建設上，何欣純配合政府前瞻計畫軌道建設爭取74線銜接國一、74線增設大里(草湖)匝道、74線增設19甲北出匝道、74線增設太平南入＆南出匝道等建設；在水利建設方面則爭取中央補助進行旱溪國光橋到日新橋段整治，以及大里＆太平區雨水下水道工程。

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(中時 )