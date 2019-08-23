前國民黨主席洪秀柱遷戶籍到台南東區，積極表態參選台南市第6選區立委。(本報系資料照片)

前國民黨主席洪秀柱遷戶籍到台南東區，積極表態參選台南市第6選區立委，對上尋求連任的民進黨立委王定宇，人稱「小辣椒」的柱姊，展現高昂鬥志，儘管黨尚未徵召，不過，洪秀柱挑戰艱困選區的企圖心，希望帶動藍營整體士氣，著實已成功激起基層和支持者熱情。

台南向來被視為綠營票倉，現有5席立委均為民進黨籍，國民黨長期失守這片江山，長期以往，台南被視為艱困選區不說，連續多屆立委選舉更面臨找不到人應戰的窘境。立委資歷僅次於王金平的洪秀柱，老驥伏櫪，毅然遷戶籍南下備戰，對上的還是曾在本屆立委拿下全國第一高票的王定宇，撇開輸贏，已經讓很多藍軍支持者看到一絲希望。

洪秀柱受訪曾表示，對戰王定宇會是很有趣的一戰，兩個在台灣出生長大的外省人，意識形態、政治立場截然不同，這場仗很有意思。洪秀柱也認為，初衷無非是希望越艱困選區，國民黨越不能怯戰，因為，任何地方都國民黨支持者，「他們從沒放棄國民黨，我們更不能放棄他們。」

然而，洪秀柱雖鬥志高昂，卻因過去一中同表言論，牴觸黨提名總統參選人韓國瑜的「九二共識」，即有黨內立委參選人唯恐她的政治態度被民進黨拿來操作，流失中間選票，日前傳出再遭「卡柱」；不過，基層支持者則表達堅定「挺柱」立場，表明只要柱柱姊南下，願意出錢出力，「以前都派一些犧牲打，終於有強棒來選，值得期待！」

(中時 )