一名男子為了報復出軌前女友，分手後開始約會她的姊姊與媽媽，並成功贏得姊姊好感，讓前女友後悔。男子最後跟前女友的好姊妹在一起，變成一名渣男。不過眾多網友不滿意這個結局，紛紛表示：你把媽媽放在哪？

自稱《一個被你變成渣男的男人》在臉書社團《靠北女友》發文表示，為前女友付出很多，包括為了她面子去健身，工作、假期都配合著她，前女友的需求都努力完成，但兩人在一起3年，最後卻發現自己「綠了1年」。

原PO表示，分手後為了報復，常常跟前女友姊姊和媽媽約會，成功贏得前女友姊姊好感。

並說「後來你終於問我是不是跟妳姐在一起時候真的很爽，那天妳約我聊天，聊沒兩句卻哭起來，說很後悔當初這樣對我，後面又說想抱抱我跟我道歉，你卻親了我，還告訴我其實現在妳有男友，當下我內心真的很不爽，於是當天直接帶妳去汽旅*了兩次，後面又陸續*了你幾次，我只是把你當作洩*對象而已，後來你去外地，我又搞上妳的姐妹現在跟他在一起你知道嗎？一個被你變成渣男的男人..........」。

不過看完綠帽男變渣男的故事，網友卻不太滿意，紛紛留言「母女丼」、「媽媽呢」、「看到結尾很失望 你把媽媽放在哪？」、「我還以為媽媽也淪陷了」、「也沒多渣啊 記得連她媽媽 丫嬤順便處理一下嘿」。

也有網友認為原PO是在編故事：「很棒的故事」、「我也覺得是瞎掰⋯不過在幻想中，恭喜您已經成功報復⋯⋯下一個會更好 祝福你⋯」。

(中時電子報)