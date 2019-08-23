得恩堂眼鏡公司台南東寧店經理李政翰，在公司服務已經有30個年頭了，迄今人生超過一半的時間從事驗光配鏡的工作，長時間磨練出來的熟練技術，可被稱為是職人等級，在台南地區早已具有絕對的專業口碑了！

「驗光是一項細緻且專業的技術，需要長時間的磨練才能累積出經驗，絕非一觸可及的！」李政翰經理表示，自己是醫光視光本科系出身的，過去來說配鏡驗光是一項冷門的行業，但卻需要高度的專業才能操作，長期以來業界存在著良莠不齊的情況，直到近期政府開始實施專業證照制度提供民眾保障，現在看來，公司要求的專業及服務，一步一步堅持下去是對的。

驗光是項專業技術活，需要「對症下藥」

李經理說：記得大約兩年多前的一個耶誕節，有位熟客帶了她的好朋友上門說是來「求救」，因為這位好友的視力狀況很差，長期以來配戴的眼鏡及隱形眼鏡，看東西都是模糊的，醫生跟她說這已經是最佳結果了，視力模糊對日常生活造成很大的影響，變成情緒低落，甚至明白表示這次來找他配鏡也不抱任何希望，是被朋友硬拉來的。在瞭解情況後，李經理二話不說就開始驗光量測工作，整個過程相當細膩，加上這位朋友的情況特殊，原本驗光平均需要20-40分鐘，這位客人檢查比平常足足多出一倍多的時間。檢查出來左眼1900多度、右眼1400度。當這位客人試戴時表示可以清楚看得到自己的信用卡上的印刷字及簽名，直說這真是今年最好的耶誕禮物，他聽了也同樣感到開心，讓他印象深刻。之後客戶還回頭找他配晚上開車專用的眼鏡，漸漸的視力從0.5回到1.0，現在已經可以過上正常人的生活了！

驗光是項專業技術活，需要「對症下藥」

驗光是一項非常專業的技術，就像是醫生需要問診才能對症下藥一樣，懂得問對問題與技巧判斷，成了致勝關鍵。眼睛是全身最精密的器官，構造十分複雜，協助客戶配鏡的過程，找出問題都需要培訓專業及經驗養成，沒有速成班。然而坊間現在流行「潮流快店」，李經理反問，既然是需要高度專業與技術的行業，怎麼可能便宜了事呢？很多事情還是需要真實體會後才能明白道理。

他接著說，光學產業是一個從未停止進步的產業，鏡片研發技術日新月異，好的東西絕對不可能低價，每個人戴得每付眼鏡都屬於「量身訂製專屬自己」的產品，唯有持續堅持給客戶最良心的建議與服務，用時間證明所言，只要能為客戶帶來「看得見的喜悅」，一切都值了！

(中時電子報)