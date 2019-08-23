西班牙警方21日表示，一名哥倫比亞籍男子利用藏在背包內的手機偷拍女性裙底風光而被捕，受害者超過500人，其中未成年少女也慘遭毒手。

據法新社報導，警方逮到53歲的哥倫比亞籍犯嫌時，他正用背包內「刻意擺設的手機」在馬德里地鐵偷拍女性裙底風光。西班牙警方發表聲明，這名男子經在馬德里一帶犯案，會把背包放在地上，並用暗藏在背包的手機，在未獲女性同意的情況下進行偷拍。

西班牙警方聲明指出，犯嫌自2018年夏季時開始犯案，且是慣犯，每天都拍，盡可能地偷拍所有女性，而偷拍的283支影片中，共有555名受害女性，其中有些人未成年。警方也從犯嫌的家中搜出一台筆電和3個硬碟，內含數百名女性的影像。

西班牙國家警察網路犯罪組的費南德茲（Rafael Fernandez）表示，犯嫌在地鐵和火車上作案，「某些情況下，他會從地鐵尾隨一些女性進到超市，持續偷拍」。費南德茲說，犯嫌被控侵犯隱私、虐待兒童、兒少性交易等罪。由於部分受害人是未成年人，在審判之前，他被關押候審。

(中時電子報)