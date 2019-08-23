最近逐漸變成「爆料名嘴」的前騎士中鋒帕金斯，繼續語出驚人發推爆料，「你們怎麼知道，詹姆斯沒有告訴湖人簽下安森尼？我親眼見過NBA總管跟詹姆斯說過許多次不，詹姆斯一直試著把安森尼帶到克里夫蘭，但騎士跟他說不！」

雖然不清楚到底詹姆斯何時跟騎士高層要求簽下「甜瓜」安森尼，可是帕金斯跟詹姆斯私下關係很好，兩人也在騎士一起打過球，所以帕森斯爆料可信度很高，只是當時到底哪位騎士總管膽敢拒絕詹姆斯的要求，恐怕也很難猜出來了。

其實帕金斯的這番言論，完全針對前火箭前鋒懷特最近怒批詹姆斯與湖人，竟然不跟安森尼簽約，而是今年夏天簽下杜德利這名老將，代表詹姆斯沒對湖人高層真正施壓，也沒有打算跟安森尼一起打球，才讓安森尼持續找不到新東家。

帕金斯隨後直接跟懷特對嗆，「我們不要針對心理疾病做討論(暗諷懷特曾因罹患『恐飛症』不能搭飛機)，進而掩飾你惡意批評已經搶進NBA大名單球員行為，你可以有自己觀點，但那些都是你自己的。」帕金斯更怒罵懷特是蠢蛋。

(中時電子報)