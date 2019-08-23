就在湖人本周先後試訓「魔獸」霍華、諾亞與史貝茲等人之際，《ESPN》知名球評傑倫羅斯卻在節目中呼籲湖人，應該趕緊簽下諾亞，而不是原本加盟呼聲較高的霍華，因為羅斯認為，跟霍華相比的話，諾亞上季明顯證明他還能打！

「假如我是湖人，我絕對會選諾亞，因為諾亞上季還能正常出賽，」傑倫羅斯表示，「大家應該都還記得，霍華上季突然因為神秘傷勢缺陣很長時間，根本沒人知道他發生什麼事，可是我很清楚看到諾亞上個球季在場上打球的模樣。」

也許傑倫羅斯的這番話，代表洛杉磯媒體與湖人球迷到現在仍對霍華深惡痛絕的心態，畢竟跟霍華相比，諾亞個性較為樸實，也屬敬業型球員，所以大多數人都不希望湖人簽下霍華，取代下季將因前十字韌帶撕裂缺陣的考辛斯位置。

但有美媒分析，其實同處洛杉磯的快艇，也同樣需要一名像是諾亞這樣有經驗的中鋒，畢竟擁有里歐納德、保羅喬治兩大明星前鋒坐鎮的快艇，目前只有哈瑞爾、祖巴茲兩名年輕長人，或許快艇應該考慮搶在湖人之前出手搶下諾亞。

(中時電子報)