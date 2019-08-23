這種電視劇的情節居然發生在自己身上，一名女大生無意間看到媽媽沒收好的「戶口名簿」，上面的字字句句映入眼簾，寫著18年來她不知道的驚人事實。

(翻攝自《Dcard》)

網友在《Dcard》表示，早上跟媽媽去銀行辦事，需要新式戶口名簿，於是媽媽就辦好了新式戶口名簿後卻沒有收好，被後來回家的原PO看到，沒想到上面驚然寫著自己是被現在媽媽「收養」，她叫了18年的媽媽原來不是親生的。原PO表示，一直以來家裡的舊戶口名簿都只有提到原PO改名的部分。她表示，「小時候媽媽很常跟我提到一個阿姨，說她很喜歡我很疼我，但其實她生了重病已經日子不多了...」原PO說，以前也只是聽聽而已，「我媽媽」跟我「原生媽媽」很要好吧，「我媽媽」只是代替「我親生媽媽」完成了她照顧我的心願吧！

原PO說，雖然我對我媽跟我外婆的愛，不會因為是不是親生的有改變，只是還是想抒發一下shock到的心情。她也表示，知道這件事後我也沒有打算去問媽媽，我只知道，「我對媽媽感激的心又更上一層了」

網友看了也紛紛驚訝，留言「我還以為在看連續劇」也有網友表示自己也有類似經驗留言「我也是高中的時候我爸爸告訴我...」、「我也有同感，叫了十幾年的爸爸在某次無意間發現戶口名簿上寫的是養女才知道...」

(中時電子報)