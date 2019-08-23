不過陳清茂PO文過後一天，似乎有所冷靜，在臉書貼出挺韓拉五票的新口號，強調團結 (圖／翻攝自陳清茂臉書)

資深媒體人謝寒冰21日開直播，沉痛表示「實在不知道韓國瑜最近在幹嘛」，對韓國瑜提諫言，引起網友熱議，挺韓五虎將、前鳥松里長陳清茂也在臉書有感而發，痛批韓國瑜身邊一堆不知道在幹什麼的笨蛋幕僚，行程、安排都一蹋糊塗，最好不要等到他一一點名批評。

曾號召幫韓國瑜領表參選、多次上政論節目挺韓的陳清茂，看到謝寒冰沉痛諫言後，也忍不住在臉書開轟。他PO文表示「聽了謝寒冰、詹江村的發言，讓他覺得真的還要繼續挺韓？一堆笨蛋幕僚不知道在幹什麼，為何沒人提醒韓國瑜？還是沒人敢提醒，一群奴才嗎？」，他接著批評「行程、安排一蹋糊塗，跑行程就有票嗎？幕僚都不知道還有更重要的要顧？」，文末陳清茂更火大說「任爸文法就是不好，最好不要等到我一個一個點名(批評)」。

陳清茂PO文也引起韓粉討論，紛紛在底下留言「韓總最近表現真的有點糟糕」、「強大國政顧問團議題就這樣被監控事件模糊了」、「韓總真的累了，最近一直自己跳坑」、「清茂兄放心，我們都沒離開」、「我真的不懂為何要留潘局長」、「行程太趕，安排太差，沒時間吃飯休息，真的很糟糕」，但也人批評陳清茂「氣勢弱了大家都來採一腳」、「最近已經夠焦慮了，為何還要打擊支持者信心」、「有事可以溝通，何必明講，火氣別這麼大」，還有人罵「清茂兄的情緒管理要他媽的加強再加強」，引來宅神朱學恒不滿反酸「讓我們來檢討陳清茂」。

不過PO文經過一天後，或許是冷靜下來，陳清茂也在臉書貼出「挺韓拉五票」的新口號，強調韓粉要團結。

(中時電子報)