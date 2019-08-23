杭州一名葉姓男子與女網友初次見面，他竟然因為嫌棄網友「長相」太醜而報警，還向警方表示自己是在「嫖娼」。

警方趕到現場後發現酒店房間只有葉男一人，葉卻聲稱是自己「誤報警」，原來是葉男因為和女網友見面後不滿其樣貌與照片不符，兩人發生吵架衝突，一氣之下葉就報了警自稱在嫖娼，掛了報警電話後，女網友就自行離開了。

不過警方在檢查了現場後，未發現有賣淫嫖娼的跡象，而葉也因涉嫌謊報警情，被帶回派出所做進一步調查。

被帶到派出所後，葉男終於交代了事情的前因後果。原來，半個月前，葉在某論壇認識了一名女網友，因其照片看起來面容姣好而對他心生愛慕，為了追求女網友，葉陸續買了口紅、洋娃娃、裙子等禮物送給女網友，前後在她身上花了差不多兩三千元(人民幣)左右。

當天是兩人第一次見面，葉男滿心期待看到女網友後發現她「長得很醜」和「照片差距很大」，他覺得自己感情受到了欺騙。

葉男在盛怒之下，要求女網友退還其禮物，女網友不肯還，然後兩人就吵了起來。葉為了讓女網友難堪，一時衝動竟報了假警。最後葉因報假警而被依法行政拘留。

(中時電子報)