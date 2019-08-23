影音取自中天新聞CH52

近日國民黨總統參選人韓國瑜身陷風暴，民調持續下滑，首度跌破3成大關，但與此同時，同黨的郭台銘與王金平卻傳出將在23日出席823音樂會，與台北市長柯文哲同框，引來藍營支持者極度不滿，要求黨中央硬起來，開除郭王2人黨籍。

韓國瑜近日風波不少，綠營猛攻下，加上自己又頻出包，連鐵桿韓粉謝寒冰也忍不住跳出來重話批評諫言，直言搞不懂韓國瑜最近在幹嘛，引起藍營基層焦慮，卻又在此時傳出，初選過後遲未歸隊的郭台銘與王金平不與韓國瑜、吳敦義會面，卻選擇在23日和柯文哲同框，引發藍營基層、支持者強烈不滿。

中天新聞報導，最新民調指出，泛藍選民中，有49%要求開除郭台銘、王金平，其中韓粉更是有62.1%投下同意票。新北議員葉元之也表示，不能繼續放任郭王2人與柯文哲眉來眼去，柯幫郭鋪路的司馬昭之心更是路人皆知，要黨中央硬起來處理。

(中時電子報)