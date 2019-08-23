日本打算主導其5代戰機開發計劃，並準備於明年啟動

日本政府多位元消息人士透露，日防衛省已開始就2020年度起著手開發預計本世紀30年代退役的航空自衛隊F-2戰機的後續機型，將嘗試協調日企與美國洛馬公司開展合作，開發隱身性和飛行性能較強的F-22與F-35的混合型新世代戰機。不過美方擔心，如果由日本主導F-22與F-35混合型開發計劃，可能導致隱形戰機的最新技術外洩，因此合作開發計劃可能會相當曲折。

日本共同社報導說，防衛省計畫在2020年度預算申請中只提出不明示金額的「事項要求」，在年底編制預算之前敲定開發取代F-2戰機的後續新世代戰機相關費用後，再計入具體金額。防衛省原計劃將其列入2021年度預算申請，鑒於自民黨國防相關議員提出意見認為在F-2退役前可能來不及開發，因而決定以2020年度預算著手開發。

至於F-2的後續機型，日政府在去年底制訂的《中期防衛力整備計畫》中寫明「將把國際合作納入視野，儘快著手由我國主導進行開發」。

報導說，防衛省正在就日本企業參與並「最大限度」利用國內技術，同時也與美國或英國聯合開發的方式展開討論。具體來說，將探索與美國洛馬公司開展合作。設想的戰機是隱身性和飛行性能較強的F-22與F-35的「混合型」，但美國國內也有意見擔心日本主導開發可能導致最新技術外泄，預計過程會有曲折。

據美國媒體報導，著名軍火製造商洛馬公司已經向美國空軍提供一種新架構第5代新型多用途戰機，它是以F-22「猛禽」戰機的大腦與架構，加上F-35「閃電」戰機的多功能航電系統與部份結構更新。此一新品種有些類似洛馬公司提供給日本的型號，將融入F-35最現代化的任務控制系統、隱形塗層及其他先進技術，此一過程有些類似上世紀90年代後期F/A-18「大黃蜂」戰機升級為F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機的過程，但洛馬公司拒絕對此做出評論。

(中時電子報)