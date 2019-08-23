具惠善從小就是美人胚子。(取自微博)

具惠善擁有一雙迷人美腿。(取自韓網)

反觀安宰賢...。(取自微博)

具惠善、安宰賢鬧婚變，日前具惠善更曝光史上最扯的離婚理由，痛心自揭被丈夫嫌棄「有一對不性感的乳頭」，還因為丈夫的冷暴力，讓她成為住在家裡的幽靈、從一個安宰賢曾深愛過的女人變成了殭屍，心碎發言讓安宰賢愛妻好男人形象全崩壞，一秒變成人人喊打的渣男。同時更有看不下去的網友，火大起底具惠善從小到大的照片，痛批具惠善膚白貌美漂亮有錢又有才華，安宰賢哪來的臉嫌人家？

具惠善痛心自揭遭安宰賢嫌棄乳頭不性感，此話一出引發全亞洲網友對安宰賢的公憤！因為任誰也想不到，曾經被評為擁有純天然美貌、還是韓國娛樂圈最漂亮女星之一的具惠善，婚後沒被珍惜，自己一間扛起所有家務就算了，還被嫌棄乳頭不性感。

安宰賢愛家好男人形象崩壞，後續效應也不斷出現，某韓國化妝品商就宣佈與他終止合約，稱他已不符合品牌關於愛情與幸福的理念；至於韓國網友紛紛連署希望安宰賢從節目《新西遊記》下車的部分，製作單位也坦言目前仍無法確定他是否會出演最新一季節目。

(中時電子報)