美國國防部長艾斯培（Mark Esper）證實，蓋達組織（Al-Qaeda）前領導人賓拉登（Osama bin Laden）之子韓薩．賓拉登（Hamza bin Laden）已經死亡。

艾斯培今晚接受福斯新聞（Fox News）訪問，被問到韓薩．賓拉登是否已不在人世時，他表示「就我的理解是如此」，「我沒有此事的細節。假如我有，我不確定能跟你透露多少」。

美國媒體本月初援引美國情報官員披露，在過去兩年包含美國在內執行的相關行動中，韓薩．賓拉登已喪命。

不過，美國總統川普與其他高層官員拒絕公開證實或否認此一訊息。

根據美國國務院今年2月提供100萬美元的懸賞公告，韓薩據信約30歲，在賓拉登20個子女中排行第15，是第三個妻子所生。2001年9月11日恐怖攻擊事件之前，韓薩都和賓拉登一起待在阿富汗，以美國為首的聯軍入侵阿富汗之後，韓薩與賓拉登一起移居巴基斯坦。

賓拉登2011年5月在巴基斯坦遭美軍狙殺後，韓薩被指定為蓋達接班人。他曾發表錄音或影像訊息，呼籲追隨者攻擊美國和其它國家。

(中央社)