8/11港鐵葵芳站防暴警察在站內施放催淚彈引發爭議

昨日(22日)晚上10時左右，港鐵葵芳站車站控制室外有大約10多名示威者聚集，要求港鐵交代8月11日防暴警察在葵芳站內施放催淚彈事件，至今日(23日)凌晨1時許，人數逐漸增加至近百人，抗議群眾群情緒愈見激動，並在站內噴漆謾罵，現場已出現多名防暴警察戒備。

據《東網》報導，22日晚間接近11時，有多名示威者前往葵芳港鐵站，部分人士情緒激動，有人用膠紙遮擋閘口感應器，大叫讓市民免費出入，期間亦有人包圍車站控制室，要求港鐵職員交代8月11日有防暴警在車站範圍施放催淚彈事件詳情。

隨後有示威者以紙皮遮蓋站內閉路電視，又用雷射筆照射港鐵控制室內職員，示威者並向到來坐車的乘客稱刷卡機器故障，可直接入閘，另有多名示威者向控制室大吼。據現場群眾稱，站內一名職員稍早與示威者有肢體碰撞，示威者聲稱被打傷，表示需要救護員協助，並要求找該職員對質。

報導說，深夜1時許有多部警車及著武裝防暴警察到場，被疑打人的港鐵職員被警員帶走。

據了解，8月11日爆發大規模反修例示威，警方在驅散期間在港鐵葵芳站內施放催淚彈及發射橡膠子彈，有人質疑警方此舉違反使用指引之嫌，亦有專業人士指出，催淚煙粉末可殘留在環境達一年。

(中時電子報)