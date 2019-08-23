新生代樂團傻子與白痴首張專輯《夜長夢少》6月數位發行後，獲得極高評價，迷離電氣節奏配上充滿意境的歌詞，唱出年輕世代的徬徨，更被預測有望成為明年金曲獎熱門人選。歷經兩個月的等待，實體專輯也在8月16日正式推出，隨即登上博客來暢銷榜第二名，同時一併釋出新歌〈象牙舟〉MV，以一艘漂浮於時間的洋舟，描繪人生不同階段的愛情，沉靜悠揚的音樂風格，宛如在漫漫長夜行著，因此被稱為「失眠系樂團」。

成立於2015年的傻子與白痴，由主唱蔡維澤、鼓手徐維均、合成器手葉少菲、貝斯手李沂邦、吉他手鄭光良組成。主唱蔡維澤解釋團名由來，「傻子和白痴分別指忠於自己和隨波逐流的人，希望透過這兩種並存的性格，表達現今年輕人的生活狀態，無論是厭世還是佛系。」在傻白的作品中，聽見對這社會的吶喊。

去年5月，傻子與白痴奪下第六屆H.O.T.校際原創音樂大賽大專組冠軍，知名度漸漸打開，許多作品迅速在網路平台傳播，隨後主唱蔡維澤受邀參加「明日之子」節目，忠於自我的表現，加上導師吳青峰力挺，一路過關斬將順利拿下冠軍，除了人氣迅速飆漲，也帶動樂團知名度。

本月除了實體專輯上架，傻子與白痴也宣布將展開「Till 5:10a.m. Tour Part 2」台灣巡迴，門票21日開賣後1分鐘秒殺，正在日本旅行的團員聽到不敢相信，直呼「我們以為只有幾個人會來看，沒想到會秒殺，真的太感謝大家了，感恩的心！」

新生代樂團傻子與白痴日前到中國大陸巡演。（哇唧唧哇提供）

(中時 )