對大小朋友而言，童年的回憶總有一部影片，迪士尼經典雋永的故事總匯在心靈深處！暑假的尾聲，來台北東區忠孝Sogo百貨前拍照打卡吧！打造期間限定永遠友你體驗屋，玩具總動員、小熊維尼、大眼仔等超殺底片的可愛友誼情境；台中也有獨家全國首輛的「迪士尼彩繪雙節公車」 陪你暢遊台中大街小弄。

超難得！「Disney Timeless Story永遠友你主題彩繪公車」打造全台首輛迪士尼彩繪雙節公車，即日起至年底搭乘台中300、309、310路公車，即有機會與迪士尼經典人物一同暢遊台中。（圖由台灣華特迪士尼提供）

迪士尼經典雋永的故事，在每個成長階段總陪著你我歡笑感動，就像永遠守護在身旁的好友，佔有一個特別的位置。迪士尼於1937年發行首部彩色動畫長片《白雪公主》，迄今已推出無數燴炙人口的經典動畫，每一部動畫不僅富含教育寓意，更充滿了「愛情」、「親情」、「友情」等元素。

今年(2019)暑假，台灣華特迪士尼推出「Disney Timeless Story永遠友你」系列活動，串聯Facebook平台即時遊戲功能首發「【Disney Timeless Story永遠友你】友情QA限時挑戰賽¬」，邀請好友連線進行友情快問快答挑戰，凡完成挑戰者，即有機會抽中「好友同歡超級大禮」。

超好拍！「Disney Timeless Story永遠友你體驗屋」自8月12日至9月1日止，於台北忠孝SOGO館前，打造期間限定永遠友你體驗屋。（圖由台灣華特迪士尼提供）

同時，台灣迪士尼與台中市政府攜手合作，打造全國首輛「迪士尼永遠友你」彩繪雙節公車，其中特別安排三場次快閃見面活動，讓粉絲搶先搭乘體驗與喜愛的動畫角色拍照打卡；在台北忠孝SOGO館前，推出期間限定(即日起至9月1日)「Disney Timeless Story - 永遠友你體驗屋¬」，快揪好姊妹、好麻吉一起來見證友情！

(中時電子報)