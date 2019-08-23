今天是金門823砲戰61周年紀念日，卻是近數十年來政治熱度最高的一年。前一天就有反年改團體「八百壯士」除對已故軍人進行哀悼活動外，同時痛批民進黨紀念823戰役只為選舉考量。而藍綠陣營大咖馬英九、呂秀蓮等人也在823前夕前往金門，各自表述對823砲戰的歷史與現實觀點，甚至結合藍綠的王金平、郭台銘、柯文哲三人也選擇在823砲戰紀念日同框造勢。可以預期，這將是金門823砲戰61年來政治氣味最濃厚、也最為複雜的一次。

本月23日是823砲戰恰逢61周年，同時也是軍人、公務員、教師3釋憲案揭曉日。反年改團體認為，政府將財政困境算在軍公教人員頭上，大法官應還給退休軍公教一個公道，該釋憲結果恐牽動2020大選，屆時「八百壯士」也將召群眾上街，並參與司法院釋憲直播。

「八百壯士」副指揮官吳斯懷發表文章提到，沒有823國軍的犧牲，就沒有今天的台灣，參加戰役的是中華民國國軍，為國捐驅時沒有區分本省人、外省人，共同捍衛中華民國，確保台海安全。去年民進黨說，823砲戰是國民黨和共產黨的戰爭，有什麼好紀念的？民進黨心中沒有中華民國，用盡全力「去中化」，只想搞毫無希望的台獨，把台灣推向戰爭邊緣，羞辱退伍軍人，欺騙現役軍人，不要期待軍人會為台獨而戰。

除了反年改團體，823砲戰61週年前夕，政治大咖紛紛到金門蹭熱點，蔡英文總統預定明日搭乘專機造訪，前總統馬英九與前副總統呂秀蓮則早一步於今日下午訪問金門。

馬英九呼籲，蔡政府應接受九二共識，盡快恢復兩岸的交流，並與大陸改善關係，因為不管跟美國買再多武器，最後還是要跟大陸打交道的。

而前副總統呂秀蓮則是陪同第三屆亞太和平論壇團員到金門，她表示希望金門成為大陸與台灣之間的橋樑，並讓台灣成為中立和平的國家，未來也會推動公民投票，希望鄉親一起來支持。

金門因823砲戰61周年而出現政治熱，台北也不閒著，22日傳出「郭柯王」結盟有譜，郭台銘應允柯文哲的邀請參加23日上午舉行的「八二三61周年音樂饗宴」。柯陣營幕僚也證實，當天除郭台銘以外，包括台北市長柯文哲、立法院前院長王金平都會到場，這也是「郭柯王」3人首度同框，預計2020大選情勢將受牽動，各組候選人陣勢正式擺開，對戰情勢將趨於明朗。

(中時電子報)