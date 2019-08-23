現任新聞局長吳皇昇調任研考會主委。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕上任8個月，首次將進行局處長異動！據了解，盧秀燕曾三度拜會新北市前市長朱立倫借將，這波人事調整異動幅度多達6人；包括曾歷經總統級選舉洗禮的朱康震及招商成績佳的張峯源將加入盧團隊，東海大學副教授彭懷真掌社會局，張峯源接經發局長、7年級生黃國瑋擔任新聞局長等。

本身也是異動名單的新聞局長吳皇昇說，名單已醞釀一陣子，盧市長有其異動考量，一切以下周二市政會議公布為主。

這次異動名單，包括原經濟發展局長高禩翔換成新北市前經發局長張峯源；張是朱立倫新北市長任內的經發局長，台灣大學化工博士，也擔任過經濟部商業司專委，在對外招商、產業創新等備受朱立倫肯定。

社會局長李允傑換成東海大學社工系副教授彭懷真。彭任教34年嫻熟台中社福現況，台中過去推動不少社福政策，多委託彭團隊試辦；包括脫貧計畫、街友輔導、6歲以下幼兒主動關懷方案等。

盧秀燕也邀請朱立倫總統初選發言人朱康震，入府擔任政務副秘書長；朱是資深媒體人，馬英九競選總統連任時，擔任台灣加油讚發言人，也擔任過中央廣播電台副總台長等。

現任新聞局長吳皇昇調任研考會主委，遺缺由媒體人黃國瑋接手，黃是7年級生，擔任過記者、主播、謝立功競選基隆市長的競選總部發言人等；媒體圈表示他待人誠懇，表達能力好有條不紊。

原胡志強時代副市長、目前駐蒙古代表的黃國榮，將回台擔任副秘書長一職。

(中時 )