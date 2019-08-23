◎中國時報

● 總統大選將屆，綠白搶拜藍營神主牌「八二三」。去年缺席八二三砲戰60周年紀念會的蔡英文總統，今大陣仗率媒體赴金門主持紀念會；台北市長柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平共同出席北市八二三紀念音樂會，3人合體同框，意圖操作裂解藍營戲碼。

● 輕颱白鹿來勢洶洶，直撲台灣而來，氣象局最快今晨5點半發布海上警報，下午發布陸上警報；預估颱風中心於周六下午至傍晚在台東、恆春登陸，或從巴士海峽通過，影響最大的也就是明天一整天。預報員劉沛滕表示，白鹿的強度應可達到輕颱上限，中颱機會較小。全台都會受到影響，宜花東風雨最大，南高屏也要提防豪雨，北部相對比較緩和。

● 國民黨總統參選人韓國瑜以有條件重啟核四，做為國政發表起手式，獲支持以核養綠民眾及多數企業家好評，但身為新北市大家長的侯友宜因疑慮回應一句「假議題」，讓綠營撿到槍，直指「漢子、禿子分道揚鑣」。國民黨新北市議員葉元之說，蔡政府現在只剩見縫插針招數嗎？韓以總統高度解決能源議題，侯以地方首長身分表達核安重要性，兩者並不衝突。

● 新北市長侯友宜對國民黨總統參選人韓國瑜提出在「人民同意、安全無虞」兩個前提下，一定重啟核四的說法，繼前日稱核四重啟是假議題之後，22日重申，「沒有核安，就沒有核電。」強調核四在新北是現實，面對核廢料，「你有能力處理嗎？」

◎旺報

● 《上海寶貝》問世20年了！1999年、26歲的上海女作家衛慧以《上海寶貝》一書，轟動海內外媒體、藝文界，被視為90年代大陸年輕女作家的代表人物之一；不僅被翻譯成多國語言，更在好萊塢投資下改編成電影。隨後卻因書中赤裸裸描繪異國戀情、女性情慾，以及同性戀、毒品等理由遭禁，至今仍未被解禁。

● 20年前以《上海寶貝》一書，被視為「前衛作家」的衛慧，如今改以「心靈導師」的身分來觀察中國女性，除仍難以擺脫長久以來性方面「不公正的待遇」外，20年來也與男性共同經歷社經、文化的劇變，不再把經濟與情感上的安全感，全然寄託於男性身上；但即便獲得經濟與性自由，時下的女性仍難掩孤獨。

● 大陸國台辦主任劉結一22日被本報記者追問關於自由行議題，他強調只是暫停，何時解禁會看怎麼做對兩岸同胞的利益最好。若蔡英文連任是否續禁自由行，劉結一說，台灣同胞眼睛是雪亮的，應該會做出正確的選擇。

● 蔡政府推動修訂國安五法，對兩岸交往全面限縮，大陸學者指出，該法具有兩國論精神，是因人設事，要阻斷台灣各階層與大陸交流的管道，形成寒蟬效應。關於兩岸簽署政治協議文件的修法門檻，高到擺明要關閉兩岸協商大門，學者稱，大陸推出兩制台灣方案的「民主協商」，就可讓台灣希望和平發展的民意，有另外的管道可以表達。

◎工商時報

● 中美貿易談判稍露曙光之際，貨幣戰又蠢蠢欲動！由於國際美元走強，加劇22日人民幣貶值壓力，即便大陸國有大行盤中拋售美元相救，人民幣兌美元在岸價仍跌破7.08元，收創近11年半新低，且直至夜盤時刻仍積弱不振，最低跌至7.0965元，外界預料7.1元關卡恐即將失守。

●在中美貿易戰將淪為貨幣戰之際，國際貨幣基金（IMF）資深經濟學家警告，近期無論是先進國家與新興市場經濟體都太過仰賴貨幣寬鬆政策，強調貨幣貶值無法解決經濟問題，甚至可能引發貨幣戰爭。

●在當前「反送中」風波持續升級、僵局難解之下，香港正面臨2008年國際金融危機以來最嚴重的企業獲利下滑局面。分析師預計，2019年恒指成份股公司的營業利潤將平均下降19％，尤其在中美貿易戰、「反送中」事件等內憂外患的夾擊下，多家香港上市公司均看淡今年第三季業績表現，顯見香港下半年經濟前景不容樂觀。

●香港「反送中」事件持續發酵，繼香港首富李嘉誠之後，滙豐、渣打及東亞三家香港大型銀行22日也在各大報章刊登廣告，三家銀行均表明反對暴力。滙豐更表示，維持法治對香港獨特的國際金融中心地位不可或缺，支持以和平方式尋找解決之道。

(中時電子報)