AKB48 Team TP日前與老闆陳子鴻受邀上《娛樂鄉民》節目，陳子鴻表示33位一期生像是自己的孫女，公司討論出「三禁令」不能談戀愛、不能有曖昧對象、不能和工作人員和家人以外的男性傳LINE，無非是希望女團可以心無旁念衝刺事業。

不只團員努力工作，全公司的工作人員都非常拼命、嚴謹，陳子鴻笑說：「有一次我在公司工作到晚上11點，突然我的辦公室的燈瞬間被關掉，接著聽到冷氣的聲音也停了，心想是停電嗎？急忙走出辦公室，發現小夥伴們紛紛收拾好包包要把公司大門上鎖，我連忙出聲阻止大家，我一叫他們大夥也嚇了一跳。」原來他們在外面聽到辦公室有聲音，以為是「好兄弟」造訪，聯想到很多恐怖的情節，於是不管事情沒做完，大家只想逃離公司。

團員阿部瑪利亞在現場祭出掃堂腿，搭配下腰動作，獲得掌聲，及導演的青睞一顆特寫鏡頭，語晴則表演甩大旗，大展帥氣的身手，語晴說：「一年半前自己真的很徬徨，因為被通知團體要暫時解散，一度還想去當幼兒園老師，還好有家人的支持和鼓勵，最主要是碰到子鴻老師和製作人冠甫老師，讓這一切充滿希望，現在每天都過得很踏實，因為朝著自己的目標在前進著。」

(中時 )