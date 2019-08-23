油價今天下跌，因為疲軟的美國製造業數據凸顯需求擔憂和聯邦準備理事會（Fed）降息前景。

紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格下跌33美分，收在每桶55.35美元。

倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格下滑38美分，收在每桶59.52美元。

(中央社)