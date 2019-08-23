苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長時，被控販售不實棄土證明牟利超過1291萬元，台北地院花了13年才審結，2013年將徐耀昌依圖利罪判刑9年，案經上訴後，高院23日上午宣判，如果徐仍被判有罪，恐將被停職由副縣長代理職務。

檢方起訴指控，1998年12月間時任鎮長的徐耀昌明知頭份垃圾場尚未封場，且平日覆土已足供使用，無庸他求，竟違背法令圖利包姓廠商，讓鎮公所同意收受廠商提供的3件工程土方，使包等人得以對外販售不實的棄土牟利。

(中時 )