牽動總統大選的年改釋憲案，大法官會議共審查高達28條的年改條文，23日下午4點將分成軍人、公務員及教師3案公布解釋結果，大法官會議可能作成合憲，或部分合憲及部分違憲等結果。

大法官會議釋憲審查的法條是《陸海空軍軍官士官服役條例》10條、《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》各9條，這3種軍公教年改的修法涉及共同的法律爭點與違憲審查。

首先是軍人扣減退除給與優惠存款利息規定，因而減少其退除給與是否違反法律不溯及原則？信賴保護原則及比例原則？軍人年改施行後第11年返還經調降不再給付優存利息部分的本金，是否侵害規範對象的財產權？

另外，軍人年改施行後一次結清、給付年資補償金後，不再給付月補償金的規定，適用於原已領取月補償金的退除役人員，這樣的規定是否違反法律不溯及既往原則及信賴保護原則？軍人年改結餘的優存利息挹注退撫其金，是否侵害退休軍人的財產權？

軍公教年改的退伍金、退休俸等名詞定義，是優惠存款計息規定，是否違反違反法律不溯及既往原則？侵害受規範對象的財產權？施行前後退休者每月退休所得，不得超過所得替代率上限的規定，有無違反比例原則等。

扣減每月退休所得順序的規定，及提高現職人員退休撫卹基金撥繳費用率基準，是否有違反憲法規範？停止就任或再任私立大學專任教師，且每月支領薪酬總額超過公務員最低保障金額，是否侵害退休軍公教的平等權、工作權及財產權。

(中時 )