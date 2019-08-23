白鹿路徑預報圖。(翻攝賈新興臉書)

各國預測白鹿路徑漸趨一致。(翻攝賈新興臉書)

輕颱「白鹿」續往南修，氣象局清晨5點半發布海上警報，預計下午發布陸上警報，最快明天白天觸陸，明下午登陸。全台唯一的災害性天氣預報士賈新興研判，颱風落點在台東大武到成功之間，也是中心通過區域風雨最顯著地方，東南部和高屏是降雨熱區，花蓮其次。

氣象局預報員官欣平表示，白鹿目前中心位置在北緯 17.6 度，東經 126.9 度，即在臺北的東南方約 990 公里之海面上，並以每小時26公里速度，向西北進行；暴風半徑將於明天白天觸陸，明天下午在台東或恆春半島登陸並通過台灣。

他並說，白鹿強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，目前暴風半徑為120公里，未來會持續擴大至150公里，以輕颱上限、中颱下限侵台。白鹿也將是近2年來首個侵台颱風。

賈新興在臉書發文研判，依各國官方的預測和客觀模式的預測，均顯示中心可能登陸的位置，略往南一點，於明天1點至3點登陸，落點大致位於台東大武到成功之間，中心通過區域風雨是最顯著的地方。週六則是影響最明顯的時間，東南部和高屏是降雨熱區，花蓮其次，而位處背風處的台中、竹苗則有焚風出現的機會，農作物要想法降溫。

11號颱風距台1000km 週六接近台東（中天新聞）

(中時電子報)