2019.08.22新聞深喉嚨 酸韓重啟核四要7+N年 非核家園虛耗台灣幾個N年？

高雄市長韓國瑜拋出在「人民同意、安全無憂」前提下將重啟核四，卻遭新北市市長侯友宜回嗆「假議題」，引各界關注。媒體人黃暐瀚直言，「沒有什麼就沒有什麼」這種論調才是假議題！且侯的論述並不精確，台灣燃料棒尚有5批，就算總統蔡英文沒連任急著將所有燃料棒送走，難道就不能再買嗎？可見這根本不是問題。

韓國瑜與國政顧問團昨日（22）舉辦首次國政直播，顧問團總召張善政、副總召杜紫軍及成員黃士修，與韓共同討論能源政策。韓表態，對於核四他的立場非常清楚，在兩個前提下，第一是人民同意，第二是安全無害，核四必須要重啟。侯友宜則在事後受訪回應這是個假議題，嗆沒有核安就沒有核電，因為燃料棒都不在了。

黃暐瀚在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，所謂「沒有什麼就沒有什麼」，這句話基本上他覺得是假議題！例如「沒有車禍就沒有汽車」，難道只要發生一起車禍，所有汽車就都被否定了嗎？汽車的確可能發生致命車禍，所以我們大家都不要開汽車？火車也一樣，Ubike也一樣，「沒有撞人就沒有Ubike」，所以騎Ubike不小心撞到一個花圃，全台北市的Ubike就全部回收嗎？

黃暐瀚進一步指出，即便人類做了100年、200年的防洪跟防震，也不能保證哪天會不會發生更大的；全世界使用核能的國家這麼多，他們並不是告訴你說相信100%不會出問題，而是努力的盡100%力量，去防止核能發生危安事件。這是個基本共識與邏輯。

不僅如此，黃暐瀚直言，侯友宜的發言並不精確，因為核四燃料棒分8批，已經送走了3批，根據國際原子能委員會，為防恐部分子是有保密協定，所以實際送走多少不清楚，但目前我們燃料棒看來還有5批，就算蔡英文無法連任，故意趕著將所有燃料棒送完，那難道不能再買嗎？可見這個問題根本不是問題。何況根據去年公投結果，哪怕現在馬上做民調，若重啟核四是民意所趨，蔡再急送燃料棒，更是於理不合。

(中時電子報)