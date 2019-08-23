迪士尼與索尼傳出談判破局，導致《蜘蛛人》將就此離開漫威宇宙，讓所有影迷難以置信，紛紛上網請命希望有轉圜餘地，甚至有「#SaveSpiderMan」、「#SaveSpidey」等hashtag在網路洗版，對此外媒則爆料有可能是迪士尼刻意操作的陰謀論。

根據外媒《ScreenRant》報導，因為雙方談判破裂，導致大批影迷向迪士尼與索尼抗議，不過這些hashtag有些是網路機器人所為，並非全部來自真實用戶，因此就有人質疑幕後黑手可能就是迪士尼，另外根據「Deadline」報導，索尼雖不願意和漫威所屬的迪士尼「五五分帳」，但也提出好幾種替代方案，顯然仍願意做出讓步，因此破局的主因不一定全在索尼。

而在之前漫威工作室寫下：「蜘蛛人返校日、蜘蛛人離家日，大家對下一部蜘蛛人電影的片名有任何想法嗎？」當時飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德，就親自回覆留言：「下部是：無家可歸」，如今對照恐退出漫威宇宙的窘境，讓影迷驚呼：「根本神預言」。

(中時電子報)