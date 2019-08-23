萬美玲趁暑假舉辦星空電影院，搶攻親子市場。(萬美玲提供)

萬美玲趁暑假舉辦星空電影院，搶攻親子市場。(萬美玲提供)

鄭寶清以專業經理人形象，舉辦「創富桃園」系列講座。(鄭寶清提供)

桃園第四選區上演藍綠雌雄對決，隨著選戰倒數，選情也進入白熱化，近期掀起看板戰和小型聚會戰，不但桃園區各處都能見到萬美玲和鄭寶清的選舉看板，2人也不約而同積極舉辦晚會，包括搶攻親子市場的星空電影院、或是深入鄰里的講座等，努力搶票。

桃園立委第四選區（桃園區）由現任民進黨籍立委鄭寶清，迎戰國民黨籍的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，2人都在政壇打滾多年，熟悉選舉生態，也深知「選舉看板」重要性。

鄭寶清從初選階段就積極架設選舉看板，各大路口都能見到他高喊幫桃園爭得3千億經費。過去市議員選舉就以看板戰取勝的萬美玲，以亮麗外型搶攻選民眼球，還曾被外地來的網友大讚是「桃園賈靜雯」，近期也積極搶攻，陸續設置超大型看板。

除此之外，2人也不約而同舉辦星空電影院巡演，選擇適合親子共賞的電影，炎炎夏日晚上在草地上播映，讓孩子有個美好的暑假，都獲得家長熱情響應、讚不絕口。鄭寶清也以自己中央大學管理學院企業管理學系博士的專業經理人形象，舉辦「創富桃園」系列講座，透過面對面拉近和選民距離。

(中時 )