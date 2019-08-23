美國男籃23日宣布，將任命塞爾提克後衛肯巴沃克與史馬特，以及爵士射手米契爾3人同時扛下隊長重任，這也代表美國男籃總教練帕波維奇可能決定「大義滅親」，最後1個將被裁掉的美國男籃培訓球員，可能是馬刺後衛懷特。

由於美國男籃在今年男籃世界盃面臨球星退隊潮，也讓這支號稱「夢幻十三隊」的美國隊，將以年輕球員當作主力，帕波維奇選擇肯巴沃克與米契爾擔任隊長並不意外，因為兩人早已確定扛下後場先發，也在訓練營期間備受帕總肯定。

不過帕波維奇選了史馬特也當美國男籃隊長，就有點讓外界感到訝異了，因為史馬特先前因為腿傷，幾乎都沒什麼練球，兩場熱身賽也沒上陣，或許因為他的領導能力受到美國男籃的認可，才讓他當上隊長，也確定留在12人名單之中。

如此一來，昨天(22日)遭遇澳洲的熱身賽，只在最後垃圾時間上場的懷特，成為最可能被裁的培訓球員，也讓美國男籃12人名單出爐，包含沃克、米契爾、史馬特、喬哈里斯、傑倫布朗、塔圖、哈里生巴恩斯、米德頓、庫茲馬、透納、普朗里、布魯克羅培茲。

(中時電子報)