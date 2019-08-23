曾任媒體記者的7年級生黃國瑋將接掌台中市府新聞局長。（圖／摘自黃國瑋臉書）

台中市府新聞局長吳皇昇表示，新的人事名單，預計於下周二市政會議上，由盧秀燕對外正式宣布。（盧金足攝）

東海大學社工系副教授彭懷真將出任台中市府社會局長。（圖／摘自東海大學）

朱立倫總統初選的發言人朱康震出任台中市府政務副祕書長。（麗寶機構提供）

台中市長盧秀燕在選舉中大贏20多萬票，但民調卻一直落後，「燕子團隊」經過8個月檢驗，將重新整頓小內閣，向前台北市長朱立倫借將，前新北市府經發局長張峰源擔任經發局長、朱立倫總統初選的發言人朱康震出任政務副祕書長，東海大學社工系副教授彭懷真出任社會局長，曾任謝立功競選總部發言人的黃國瑋接任新聞局長，其中朱康震與黃國瑋都是媒體人出身，此外，前台中市長胡志強任內副市長黃國榮，也由蒙古代表歸隊市府擔任副祕書長。

台中市政府新聞局長吳皇昇23日對此表示，盧秀燕的確有人事調整的想法，新市府團隊上任迄今已經八個月餘，市長一直都有在思考如何調整可讓台中政務推動更加提升，目前外界聽到的人事調整規畫，未正式確認，市府不會特別去證實。

吳皇昇說，新的人事名單，預計於下周二市政會議上，由盧秀燕對外正式宣布，「盧市長一切以台中發展為主要考量，要帶領堅強團隊往前邁進，請大家拭目以待」。

台中市剛舉辦完號稱要與全球三大購物節齊名，成為世界第四大購物節，但創造的經濟效益25億元，是否未如預期，掀起「大採購」風潮，加上日前紙風車事件，波及台中市府形象及危機處理，盧秀燕新人事案加速進行，延攬在朱立倫當新北市長時，招商引資績效良好的張峰源重振拚經濟的「

商機」。

此外，盧秀燕選前開出恢復老人健保補助的支票兌現後，還有龐大社福業務需讓市民有感，請出彭懷真加入團隊，為民眾關注的社福業務加足馬力，彭懷真是社福界指標型代表，接任社會局長一職。

現任新聞局長吳皇昇將調任研考會主委，由曾任媒體記者的7年級生黃國瑋接掌新聞局長，同樣都是盧秀燕強調給年輕人機會表現，有擔任發言人經驗與媒體資歷，黃國瑋擔任市府化妝師，小內閣換新血，是否能在六都民調往上衝，也是盧秀燕寄予厚望的超級任務。

(中時 )