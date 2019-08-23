2019.08.22新聞深喉嚨 酸韓重啟核四要7+N年 非核家園虛耗台灣幾個N年？

高雄市長韓國瑜拋出在「人民同意、安全無憂」前提下將重啟核四，新北市市長侯友宜回嗆燃料棒都不在這是「假議題」，民進黨也以核廢料處理攻擊，這2大議題引爆各界關注。曾任行政院長的韓國政顧問團總召張善政直言，核廢料明明就能處理，是民進黨故意不處理來塑造民眾恐慌！自己當院長時，台電有編核廢料處理預算，但慘遭民進黨「整包退回」行政院。

張善政在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，所謂核廢料必須經過「再處理」，也就是要精煉、濃縮、固化，比體積變得很小再找地方放。他必須坦言，他在任院長時台電編了一筆預算，要把我們一批核廢料送到法國精煉，但當時民進黨已過半，所以那一整包送到立法院的法案跟預算，民進黨在立院連碰都不碰，整包退回！

張善政嚴厲表示，所以那時已經有決定要將核廢料送到法國去，但這個預算被民進黨擋下來，而且是「整批退回行政院都不處理」！經濟部政務次長曾文生出來說，2015年國民黨再立院還多數時，國民黨也提過這案子但沒過。張痛批，曾的說法是在轉移焦點！因為第一，核廢料能送到國外處理，這件事他沒否認；第二，2016年他任內立法院「整包退回」這事他也沒否認；第三，2015年國民黨佔多數，確實曾送過法案沒過，但大家回憶就知道，當年國民黨的多數，在立法院能發揮作用嗎？

不僅如此，張善政更激動表示，大家真的可以回去查一下，國民黨在立院佔多數時，根本沒有發揮力量，民進黨少數就能背葛！所以民進黨不要認為，這筆帳就不算在你頭上！現在所說的核廢料，其實不是不能夠處理，是民進黨不願意處理，而且民進黨現在也故意不處理，故意造成民眾對核廢料恐慌印象，認為不能處理。

(中時電子報)