這場公益速寫教學活動，邀請南台中家扶中心16位弱勢家庭小朋友，和藝術家朱啟助一起創作，台中市文化局主任秘書林敏棋也一起到場和大家同歡。（馮惠宜攝）

座落於勤美綠園道商圈的Bulga Ice Cream寶格冰淇淋店，22日晚間舉辦一場「『冰』紛綺想－用你的愛、溫暖他的心」公益速寫教學活動，邀請南台中家扶中心16位弱勢家庭小朋友，和藝術家一起創作，小朋友開心的透過繪筆彩繪自畫像，現場洋溢溫馨氣氛。

寶格冰淇淋店今年適逢創立三週年，以「在地公益」與「在地藝術」為主軸，支持台中當地公益慈善與藝術文化，今年加碼公益回饋，將經典禮盒銷售所得的10％，作為南台中家扶中心公益之用；22日晚間也邀請知名城市速寫藝術家朱啟助指導南台中家扶中心小朋友們，以代針筆、色鉛筆與複合媒材為素材，用畢卡索繪畫技法教導小朋友創作個人自畫像。

在城市速寫藝術家朱啟助指導下，小朋友們用畢卡索繪畫技法創作個人自畫像，天馬行空的創意得以發揮。（馮惠宜攝）

南家扶中心主任王金敦表示，「非常感謝寶格提供這次機會，結合了公益與藝術，讓小朋友有機會接觸到專業的繪畫教學，對美學與在地藝文都能有更多的認識！」

台中市文化局主任秘書林敏棋也蒞臨現場，他表示，「台中市政府目前正在推行『台中市藝術亮點』計畫，鼓勵商家積極推動在地藝文，寶格舉辦的這場活動，正落實了該計劃的精神，我們期望未來有更多在地商家，能自主推動藝文活動，讓藝術的種子散播在台中市的每個角落！」

寶格除了持續推動各類公益與藝文主題企劃，未來更可望能加入台中市政府藝術亮點計畫，讓藝術種子在台中市遍地開花！

(中時 )