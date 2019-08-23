國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，當前韓國瑜面臨兩大陷阱，第一個陷阱是由郭台銘設下，戰術名稱叫「圍而不打」；第二個陷阱是由民進黨設下，戰術名稱叫「圍點打援」。(李正皓FB)

高雄市長韓國瑜自從通過國民黨初選後，面臨黨內同志與綠營夾殺，黑韓力度不斷加大。國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，當前韓國瑜面臨兩大陷阱，第一個陷阱是由郭台銘設下，戰術名稱叫「圍而不打」；第二個陷阱是由民進黨設下，戰術名稱叫「圍點打援」。其實都是當年國共內戰時共軍常用的招數。同樣的招數70年前國民黨無力招架；70年後國民黨依舊無力處理。

李正皓說，郭、柯、王經過一個多月以來的眉來眼去，終於在今日台北市政府舉辦的823砲戰紀念活動碰面。

期間郭陣營檯面上一下釋放幕僚會面訊息、一下釋放郭柯早已會面的資訊，但一切的尺度都巧妙的止於「耳語」；檯面下則鴨子滑水，全力整合柯、王勢力。

另一方面，愛在媒體前大抒己見的郭台銘，已經整整一個多月沒有公開發言，更沒有半句攻擊韓國瑜或是脫黨參選的言論，僅是透過輿論操作就讓韓國瑜被藍營分裂的傳言圍繞而難以反擊，這是標準的「圍而不打」，郭台銘與韓國瑜拼的是誰資源多、誰民調撐的住。

李正皓表示，反觀民進黨近日的作法，則是遵守「圍點打援」的戰術指導原則。大戰略上對韓國瑜重重提起，輕輕放下，無論是打麻將事件、批公文事件，明著民進黨包括蔡英文、蘇貞昌等檯面人物在媒體前砲轟韓國瑜，但細觀各偏綠政論節目，卻詭異的瀰漫一股濃濃「保護」韓國瑜的氣氛。

他說，但如果藍營有人護航韓國瑜，馬上群起圍攻，試圖讓藍營許多有識之士因護韓而受傷，這兩日因護航韓國瑜追蹤器反被打臉的謝龍介與陳麗娜就是最好的例子，而黃光芹一句「國民黨因為韓國瑜而集體弱智」，更是道出民進黨「圍點打援」戰術的居心。

李正皓最後批，不管是「圍而不打」還是「圍點打援」，其實都是當年國共內戰時共軍常用的招數。同樣的招數七十年前國民黨無力招架；七十年後國民黨依舊無力處理，意外嗎？我一點也不。

(中時電子報)