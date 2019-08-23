婚前一定要「驗貨」，否則婚後無法享受到魚水之歡。一名火辣人妻因為相信老公強調自己「學佛禁慾」， 婚前始終沒有發生性行為，不料結婚日的洞房夜才發現老公的下體「又短又小」，讓人妻覺得對方根本是騙婚，憤而打官司訴請離婚。

李怡貞律師建議人妻改提離婚。（圖／翻攝自YouTube）

李怡貞律師日前在謝震武的節目《震震有詞》表示，自己碰過一個離婚案子，男方交往時稱自己是虔誠的佛教徒，婚前絕對不可以有性行為，否則會犯了邪淫戒律，即便女方多次試著穿性感睡衣勾引，男方依然不動如山。

人妻終於等到洞房花燭夜，但脫下老公褲子那一刻，竟然發現老公的生殖器又短又小，她跟李怡貞律師訴苦時甚至比出「小拇指」手勢。

人妻認為，老公如此行為根本是騙婚，夫妻倆就為此爆發激烈爭吵，老婆儘管以男方有「重大惡疾」為由，向法院提告撤銷婚姻，法官卻認為男方賀爾蒙數值正常，判人妻敗訴。

後來人妻改變策略，改提出夫妻性事沒有一次成功、房事不順分居，訴請離婚，最後2審法官認為，兩人感情已經轉淡，婚姻產生破綻，判准離婚。

(中時電子報)