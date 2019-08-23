輕颱「白鹿」續增強中，氣象局清晨5點半發布海上警報，天氣職人吳聖宇根據氣象局資料研判，白鹿速度今天清晨起應會漸趨加快，預估可能在上午11:30發布陸上颱風警報，主要影響台中以南區域，登陸地點預估在台東縣境內，接近台灣時因為地形影響，仍有稍微南北微調的空間，明(24日)全天將受颱風影響。

氣象專家彭啟明也在臉書發文表示，白鹿颱風的中心位置，清晨7點置在台灣南端的東南方約700公里，持續往西北前進，移動速度頗快，達每小時26公里，仍維持輕度颱風，預期還會成長一些，接近中度颱風，暴風半徑仍維持120公里，未來12小時也會持續擴大到150公里。

他說，昨在預測路徑上明顯往南修正，氣象局已經在清晨5點半發布海上颱風警報，預期很快在中午前後，發布陸上警報，按照現在路徑預測來看，暴風圈預期在周六上午10點前後時碰觸陸地，主要涵蓋台中以南，以及花蓮台東，新竹以北及宜蘭則不在暴風圈涵蓋範圍內。

中心可能在台東附近登陸，約在成功和大武間，時間可能落在周六下午， 暴風圈脫離預期在周六深夜到周日凌晨，這得看登陸點位置及移動速度而定。

不過，中央氣象局上午8點40分的記者會仍未鬆口，仍表示，以目前資料來看，最快是下午發布陸警。

(中時電子報)