從昨天起白鹿颱風路徑一再往南修正。（圖／取自氣象局網頁）

白鹿颱風海上警報已於今（23）日上午5點半發布，氣象局簡任技正伍婉華表示，陸上警報將在下午2點半發布，東半部、恆春半島今天下午至夜間就會開始有風雨，暴風圈預估明天清晨碰觸陸地，颱風還會增強，通過台灣時可達到輕颱上限，也是白鹿最強大的時刻。南部山區、花東明天會有大豪雨，東北部山區、宜蘭有大雨，其他地區的影響相對較小。

目前白鹿近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑120公里。海上警報警戒區域包括台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽及台灣海峽南部，航行及作業船隻應嚴加戒備。

至於白鹿颱風中心登陸的地點在哪裡？伍婉華說，從路徑圖來看，花蓮以南都有可能，包括台東、恆春半島，也有可能從巴士海峽通過，形成擦邊球。而隨著太平洋高壓增強，颱風的路徑或許仍會有微調，但大方向已不會改變。

此外，當暴風圈掃過台灣南部受到地形的破壞，颱風的強度也會逐漸變小，大致上白鹿的速度相當快，每小時達到24公里，如此一來，對台灣的影響相對也會比較輕微。

氣象局說明颱風最新動向。(中時電子報直播)

(中時 )