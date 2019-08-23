緊接著就快到9月，雖時序入秋，然近年全球暖化，要到哪避暑呢？來山上走走吧！北觀處提前為2020脊梁山脈旅遊年暖身，將於 9月7日(星期六)上午在觀音山遊客中心舉辦「2019秋日柚香登高趣」活動，歡迎民眾呼朋引伴挑戰觀音山最高峰-硬漢嶺，海拔616公尺的硬漢嶺可遠眺大台北盆地及周邊秀麗的十八連峰。

硬漢嶺眺望淡水河口。（北觀處官網）

登山路線難易適中，北觀處為鼓勵民眾親近山林，當天提供1000張面額50元之現金折價券給登頂成功民眾，活動現場小農及特色商家市集攤位皆可使用，民眾登頂後與硬漢碑合影，更可憑照片至觀音山遊客中心領取硬漢嶺數位登頂證書，憑證書還可至周邊合作商家消費享受優惠，適逢中秋前夕，活動當天還有剝柚趣味競賽，參加者有機會帶走整箱文旦柚。

楓櫃斗湖步道。（北觀處官網）

2019觀音觀鷹-觀音行腳樂活系列活動最後一波硬漢嶺登高健行，9月7日上午6時30分於觀音山遊客中心前廣場集合後出發，途經楓櫃斗湖登山步道及硬漢嶺登山步道，全長約3.7公里，抵達硬漢嶺後民眾可至攻頂服務台領取1張折價券，上午7時15分開始發放，每人限領1張，贈完為止。

觀音山最高峰-硬漢嶺。（北觀處官網）

當天攻頂硬漢嶺請記得與山頂的硬漢碑合影，並至觀音山遊客中心洽服務人員協助取得「數位登頂證書」，即可至在地合作商家如十三行博物館、五股區及八里區農會、碧瑤山莊、旗竿湖農場、桃樂絲森林、天山鄉土雞城、鴻興土雞城(元老店)、觀音山土雞(園)城、八里開心果園美食、紫藤花藝村、觀音山遊客中心豹豹咖啡館及部分小農市集攤位消費享優惠，數位認證活動即日起至9月30日止。

當天活動現場舞台10點開始「剝柚大賽」，歡迎民眾至大會服務台報名免費參加，最先把3顆柚子剝完者獲勝，即可獲得觀音山柚子農特產品。周邊活動還有觀音山影片免費欣賞，聯合獻映大愛電視「沉睡的容顏-觀音山」及北觀處「驚豔觀音」，歡迎民眾當日至觀音山遊客中心簡報室排隊入場；「17體驗沙鷹DIY」於大會服務台旁可自己動手創作觀鷹生態沙畫，可帶回家紀念。

此外，配合本次活動，北觀處9月14日、15日、21日、22日限量提供8個場次在地達人導覽，免費參加(每場次30人)，帶領民眾走訪生態園區、林梢步道或牛港稜步道、開山院等景點，認識觀音山特有生態及人文歷史，民眾可線上報名。

為保護生態環境，活動現場推廣民眾自行攜帶環保餐具，並將垃圾自行帶走，另為鼓勵民眾多多利用大眾交通工具，三重客運也特別配合活動，機動增開橘20公車，民眾只要從蘆洲捷運站1號出口依指示牌前往搭乘，即可直達觀音山遊客中心。

(中時電子報)