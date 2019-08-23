許多人競選立委都標榜自己是會做事的好立委，在這點，競選高雄市立委第二選區的民進黨立委邱志偉可說是做得相當到位。在任內完成5條馬路及若干地方建設，令民眾相當有感。

苦民所苦，對於民眾的陳情包含淹水與道路拓寬等事項，他都會放在心上，了解事實後，就會找相關單位到場會勘，並開協調會，爭取編列預算，落實地方建設。

邱志偉做的事情並非流於表面，他日前考慮國道1號岡山交流道的車流量過大，想要爭取第2交流道，已經獲中央善意回應，原則上同意，只需細部再加強。這就讓當地民眾很有感覺，儘管還需要臨門一腳，但已經獲得許多人的認同。

不同於其他派系鮮明的立法委員，邱志偉做事有一說一，不搭民粹的順風車，沒有陷入藍綠惡鬥的漩渦之中。一般民眾也都認為他跟別的立委不太一樣，會繼續支持他連任。

高雄市立委第二選區包含茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區。邱志偉的對手是國民黨立委參選人黃韻涵。

(旺報 )